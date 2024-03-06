Haberler Magazin Survivor iletişim oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR İLETİŞİM OYUNU 6 Mart 2024

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR İLETİŞİM OYUNU 6 Mart 2024

Survivor All Star 2024'te heyecan, 6 Mart Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 6 Mart Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 15:20
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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? | SURVIVOR ALL STAR İLETİŞİM OYUNU 6 Mart 2024

SURVIVOR ALL STAR İLETİŞİM OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam iletişim oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 6 Mart Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 6 Mart Çarşamba akşamı oynanan iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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