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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024, 5 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Peki, 5 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 5 Mart Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 01:30
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 5 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 5 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 5 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 5 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümün sonunda eleme adayı YAMAN oldu.

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