YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hazal Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 15 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAZAL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Şubat yarışmacısı Hazal Hanım oldu. Hazal Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Müjgan: 5

Eray: 3

Candan: 4

Mehmet Ali: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Şubat yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet Ali: 4

Müjgan: 5

Candan: 4

Hazal: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Şubat yarışmacısı Candan Hanım oldu. Candan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet Ali: 4

Eray: 5

Müjgan: 4

Hazal: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Mehmet Ali Bey oldu. Mehmet Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Müjgan: 4

Eray: 5

Hazal: 5

Candan: 4