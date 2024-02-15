Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Hazal Hanım oldu. Hazal Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal Hanım kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 15 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 15 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hazal Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 15 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAZAL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Şubat yarışmacısı Hazal Hanım oldu. Hazal Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Müjgan: 5

Eray: 3

Candan: 4

Mehmet Ali: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Şubat yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet Ali: 4

Müjgan: 5

Candan: 4

Hazal: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Şubat yarışmacısı Candan Hanım oldu. Candan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet Ali: 4

Eray: 5

Müjgan: 4

Hazal: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Mehmet Ali Bey oldu. Mehmet Ali Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Müjgan: 4

Eray: 5

Hazal: 5

Candan: 4

DİĞER
Galatasaray - Sparta Prag maçı TV 8,5 CANLI İZLE! Galatasaray - Sparta Prag maçı canlı nasıl izlenir?
Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
İşte Buruk'un Prag maçı 11'i!
Beşiktaş'ta Santos'u korkutan rapor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor ödül oyununu kim kazandı?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor 17:32
Barrow ile yollar ayrıldı Barrow ile yollar ayrıldı 17:07
Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman? 16:54
Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları! Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları! 16:52
F.Bahçe Alagöz Holding farklı kazandı! F.Bahçe Alagöz Holding farklı kazandı! 16:49
Köln - Werder Bremen maçı ne zaman? Köln - Werder Bremen maçı ne zaman? 16:45
Daha Eski
Nice - Monaco maçı ne zaman? Nice - Monaco maçı ne zaman? 16:34
Inter - Salernitana maçı ne zaman? Inter - Salernitana maçı ne zaman? 16:28
Torino - Lecce maçı ne zaman? Torino - Lecce maçı ne zaman? 16:26
Villarreal - Getafe maçı ne zaman? Villarreal - Getafe maçı ne zaman? 16:22
Göztepe - Manisa FK maçı ne zaman? Göztepe - Manisa FK maçı ne zaman? 15:59
F.Bahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları 15:59