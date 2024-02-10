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METEOR KIYAMETİ (Meteor Apocalypse) FİLMİNİN KONUSU NE? | Meteor Kıyameti filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Micho Rutare'nin oturduğu Meteor Kıyameti filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim türündeki 2010 yapımı Meteor Kıyameti hakkında arama motorlarında araştırılan 'Meteor Kıyameti filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:10
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METEOR KIYAMETİ (Meteor Apocalypse) FİLMİNİN KONUSU NE? | Meteor Kıyameti filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Meteor Kıyameti filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Micho Rutare'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Meteor Kıyameti filminin konusu ne? Meteor Kıyameti oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

METEOR KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya atmosferinde bir meteor patlaması olur ve bu dev meteor taşı Los Angeles şehrini üç gün içinde tahrip edecektir. Bir çaresiz baba, eşi ve kızını bulmak için onları aramaya başlar.

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METEOR KIYAMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Joe Lando
  • Micho Rutare
  • Madison McLaughlin
  • Cooper Harris
  • Claudia Christian
  • T.J. Lepage
  • Ben L. Daniels
  • Jon Gale
  • Jennifer Smart
  • Brendan Bradley
  • Gregory Paul Smith
  • Amanda Jaros
  • Mina Joukar
  • Matt Lagan
  • Waymond Lee
  • Abbey Lee Kershaw
  • Ben Daniels
  • Robert Pugh
  • Ben Rosenblatt
  • Manuel Aquino
  • Randall Maxwell
  • Theresa Deveaux
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