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KOD ADI: OLYMPUS (OLYMPUS HAS FALLEN) KONUSU NE? | Kod Adı: Olympus oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu Kod Adı: Olympus filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2021 yapımı Kod Adı: Olympus hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kod Adı: Olympus filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:01
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KOD ADI: OLYMPUS (OLYMPUS HAS FALLEN) KONUSU NE? | Kod Adı: Olympus oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Kod Adı: Olympus filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kod Adı: Olympus filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KOD ADI: OLYMPUS (OLYMPUS HAS FALLEN) KONUSU NE?

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS OYUNCULARI KİM?

  • Gerard Butler
  • Aaron Eckhart
  • Morgan Freeman
  • Angela Bassett
  • Finley Jacobsen
  • Ashley Judd
  • Cole Hauser
  • Rick Yune
  • Radha Mitchell
  • Melissa Leo
  • Robert Forster
  • Dylan McDermott

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