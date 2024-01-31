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YEMEKTEYİZ puan tablosu 31 OCAK Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Gizem Hanım oldu. Gizem Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 31 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 31 OCAK Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Gizem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 31 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GİZEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ocak Çarşamba yarışmacısı Gizem Hanım oldu. Gizem Hanım'ın puan tablosu yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÖKÇE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak Salı yarışmacısı Gökçe Hanım oldu. Gökçe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonucunda şu şekilde oldu:

İsmet: 5

Nedim: 7

Fatma: 4

Gizem: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATMA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Ocak Pazartesi yarışmacısı Fatma Hanım oldu. Fatma Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonrasında şu şekilde:

İsmet: 3

Gizem: 4

Gökçe: 3

Nedim: 3

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