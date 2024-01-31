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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 31 Ocak 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 31 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:27 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:40
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 31 Ocak 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 31 OCAK? | Gelinim Mutfakta'nın 1313. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 31 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 31 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 Ocak Pazartesi günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22-26 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Selda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22-26 Ocak hafta finalinde elenen isim Melahat gelin oldu.

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