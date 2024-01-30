31 Ocak Çarşamba TRT 1 YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 30 Ocak Salı TRT 1 yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (31 OCAK 2024)
06.25 Benim Adım Melek
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.45 Diriliş Ertuğrul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Bir Sevdadır
02.50 Son Toplayıcılar