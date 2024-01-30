31 Ocak Çarşamba Star TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

31 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 31 Ocak Çarşamba Star TV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

STAR TV YAYIN AKIŞI (31 OCAK 2024)

07.00 Kiralık Aşk

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2

20.00 Büyükbaba ile Savaş