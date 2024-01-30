31 Ocak Çarşamba ATV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

31 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 31 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

ATV YAYIN AKIŞI (31 OCAK 2024)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 tav Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.02 Safir