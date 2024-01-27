28 Ocak Pazar Kanal D YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı detaylarını sizler için derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.30 Set Ekstra

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Çok Güzel Hareketler 2

15.15 İnci Taneleri

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Yargı

00.15 İnci Taneleri