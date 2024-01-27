28 Ocak Pazar Kanal D YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var?

28 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için 28 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı detaylarını sizler için derledik.
KANAL D YAYIN AKIŞI (28 OCAK 2024)
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.30 Set Ekstra
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Çok Güzel Hareketler 2
15.15 İnci Taneleri
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Yargı
00.15 İnci Taneleri