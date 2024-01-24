Haberler Magazin SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 24 Ocak 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 24 Ocak 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 24 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 24 Ocak 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 24 Ocak Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 24 Ocak Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere

  • Nihat Altınkaya

  • Bozok Gören

  • Turabi Çamkıran

  • Gizem Memiç

  • Doğukan Manço

  • Sercan Yıldırım

  • Pınar Saka

  • Aleyna Kalaycıoğlu

  • Berna Gözbaşı

  • Ersin Korkut

  • Merve Aydın

  • Özgür Tetik

TİCARET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK! - İŞTE TIKLAYIN

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken

  • Yiğit Poyraz

  • Seda Ocak

  • Yunus Emre

  • Damla Can

  • Begüm Yücetan

  • Yasin Obuz

  • Seda Aktuğlu

  • Sahra Işık

  • Hakan Hatipoğlu

  • Nefise Karatay

  • Furkan Kızılay

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Fernando Santos ilk transferini Barcelona'dan yapıyor! Beşiktaş'tan flaş hamle...
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı adımı! Biden yönetimi kongreye mektup gönderdi
Baki'den Deniz Türüç yorumu!
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ puan tablosu 24 OCAK Çarşamba
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 23 OCAK - Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
Bahçelievler'de elektrik ne zaman gelecek? (25 Ocak 2024)
Yarın oruç tutmak için kaçta kalkılır?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan Çağlar açıklaması! Kartal'dan Çağlar açıklaması! 23:52
Uygun'dan Meler'e sitem! Uygun'dan Meler'e sitem! 23:40
Yalçın'dan Jehezkel açıklaması! Yalçın'dan Jehezkel açıklaması! 23:38
Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! "Takımını sattın" Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! "Takımını sattın" 22:43
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 22:45
"Bu ligin figüranı değiliz!" "Bu ligin figüranı değiliz!" 22:49
Daha Eski
Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? 23:23
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." 23:26
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Toroğlu'dan penaltı yorumu! 23:26
"İyi işler yapıyor" "İyi işler yapıyor" 21:10
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! 21:13
Montella'dan Kasımpaşa'ya ziyaret! Montella'dan Kasımpaşa'ya ziyaret! 21:23