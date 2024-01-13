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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 13 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 13 Ocak Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 13 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 13 Ocak Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:40
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 13 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 13 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 9 Ocak Salı günü yayımlanacak bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 13 OCAK?

Survivor All Star'ın ilk üç bölümünde eleme potasına sırasıyla Doğukan, Yaman ve Sercan gitti. 4. eleme adayı ise bölüm sonunda belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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