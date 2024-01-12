Haberler Magazin SEVGİNİN GÜCÜ (BAJRANGI BHAIJAAN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

SEVGİNİN GÜCÜ (BAJRANGI BHAIJAAN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Kabir Khan'ın oturduğu Sevginin Gücü filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bollywood dram türündeki 2018 yapımı Sevginin Gücü hakkında arama motorlarında araştırılan 'Sevginin Gücü filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:10
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SEVGİNİN GÜCÜ (BAJRANGI BHAIJAAN) FİLMİNİN KONUSU NE? | Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sevginin Gücü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Kabir Khan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SEVGİNİN GÜCÜ (BAJRANGI BHAIJAAN) FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevginin Gücü, konuşamayan küçük bir kız ile yolları kesişen bir adamın hikayesini anlatıyor. 5 yaşında bir kız olan Shahida doğuştan konuşamıyordur. Kızının konuşması için elinden geleni yapan annesi, Shahida'yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan'dan Hindistan'a götürmeye karar verir. Fakat çıktıkları bu yolculuk küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat tren hareket etmek için düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır. Küçük kız bilmediği topraklar yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida'ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir öğrenemediği için ne yapacağını şaşırır. Şans eseri kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam genç kızı ailesine kavuşturmaya kararlıdır. Shahida'nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur. Kabir Khan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü Salman Khan üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui, Kareena Kapoor, Sharat Saxena gibi isimler yer alıyor.

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Salman Khan
  • Harshaali Malhotra
  • Nawazuddin Siddiqui
  • Kareena Kapoor
  • Adnan Sami
  • Sharat Saxena
  • Om Puri
  • Rajesh Sharma
  • Meher Vij
  • Mir Sarwar
  • Alka Kaushal
  • Kamlesh Gill
  • Atul Srivastava
  • Najeem Khan
  • Khushaal Pawar
  • Mursaleem Qureshi

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