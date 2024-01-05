MASTERCHEF YARI FİNALE KİM ÇIKTI? MasterChef kim elendi?

MasterChef All Star'da heyecan tam gaz sürüyor. MasterChef'in cuma günü yayınlanan yeni bölümünde çeyrek finalistler Hasan, Esra, Tahsin ve Barbaros, yarı finale kalmak için mücadele verdi. Yarışmacılar, 3 farklı yemeğin yapıldığı bölümde başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırladı. Peki, MasterChef'te hangi yarışmacı yarı finale çıktı?

MASTERCHEF YARI FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef All Star'da beşinci kaşığın sahibi Hasan oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef finali 7 Ocak Pazar günü yapılacak.