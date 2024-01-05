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MASTERCHEF YARI FİNALE KİM ÇIKTI? MasterChef kim elendi?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 5 Ocak Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde yarı finale kalan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef'te yarı finale kim kaldı, hangi yarışmacı yarı finale yükseldi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 01:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 01:32
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MASTERCHEF YARI FİNALE KİM ÇIKTI? MasterChef kim elendi?

MasterChef All Star'da heyecan tam gaz sürüyor. MasterChef'in cuma günü yayınlanan yeni bölümünde çeyrek finalistler Hasan, Esra, Tahsin ve Barbaros, yarı finale kalmak için mücadele verdi. Yarışmacılar, 3 farklı yemeğin yapıldığı bölümde başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırladı. Peki, MasterChef'te hangi yarışmacı yarı finale çıktı?

MASTERCHEF YARI FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef All Star'da beşinci kaşığın sahibi Hasan oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef finali 7 Ocak Pazar günü yapılacak.

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