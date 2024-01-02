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SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024, 2 Ocak Salı günü ikinci bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümde eleme potasına Doğukan giderken Dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 2 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 01:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 01:21
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SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 2 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazandı. İkinci dokunulmazlık oyunu kazananı ise KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor 2 Ocak eleme adayı ise YAMAN oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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