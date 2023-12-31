O SES TÜRKİYE CANLI İZLE 31 ARALIK 2023 | O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim 2024?

O SES TÜRKİYE CANLI İZLE 31 ARALIK 2023 | Ekranların en sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle seyircilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Efsane isimleri konuk getirerek yılbaşı heyecanını katlayan O Ses Türkiye'yi canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'O Ses Türkiye canlı izle 31 Aralık 2023 Pazar' sorgulaması yapıyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları ve detaylar...

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM 2024?

2024'e özel olarak hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Yarışmanın çekimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Maltepe stüdyolarında gerçekleştirdi. Program 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Programda oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim yer alacak. Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç'ın da sahne alacağı iddia ediliyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde de TV8 ekranlarından izlenecek. Program, 20.00'de başlayacak ve TV8'de yer alan yayın akışına göre, 01.15'e kadar devam edecek.

Bu kapsamda, O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları şöyle sıralanabilir: