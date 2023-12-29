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MASTERCHEF SON CEKETİ KİM KAZANDI? 29 Aralık MasterChef 5. ceket kimin oldu?

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te son ceket bu akşam verildi. Ceket almaya hak kazanamayan 2 yarışmacının veda ettiği bölümde 'Masterchef 5. ceketi kim kazandı? 29 Aralık MasterChef son ceket kimin oldu?' soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 00:50
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MASTERCHEF SON CEKETİ KİM KAZANDI? 29 Aralık MasterChef 5. ceket kimin oldu?

MASTERCHEF 5. CEKETİ KİM KAZANDI? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketlerin 5.'si bugün verilirken ceketi kazanamayan iki yarışmacı ise Masterchef'e veda etti. Bugün Michelin yıldızlı ve Türkiye'nin tek yeşil yıldızlı, Dünya'nın en iyi şefleri listesinin 88. sırasında yer alan Maksut Aşkar'ı konuk alan Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi son ceketi almaya hak kazandı. Peki Masterchef 5. ceketi kim kazandı? 29 Aralık MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...

29 ARALIK MASTERCHEF'TE 5. SON CEKETİ KİM ALDI?

4. finalistin Sergen olmasının ardından bu haftanın beşinci ve son ceketi, 29 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen bölümde belli oldu. Masterchef'te 5. ceket Hasan'ın oldu.

Elenen yarışmacılar Kıvanç ve Eren ise Masterchef All Star 2023'ün 6.sı olmuş oldular.

MAKSUT AŞKAR KİMDİR? Maksut Aşkar nereli, kaç yaşında? Yeşil yıldızlı Maksut Aşkar biyografisi... Devamını Oku BUNU DA OKU

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

1. finalist: Tahsin (25 Aralık)

2. finalist: Barbaros (26 Aralık)

3 finalist: Esra (27 Aralık)

4 finalist: Sergen (28 Aralık)

YEŞİL YILDIZ NEDİR?

Yeşil Yıldız, her yıl yenilenen bir ödüldür. Sürdürülebilir gastronomiye yönelik cesur, duyarlı ve son derece kararlı yaklaşımları nedeniyle kendilerini farklı kılan restoranları vurgular. Temelinde eko-sorumluluk olan bir yemek deneyimi sunan bu mekanlar, sadece lezzetli değil aynı zamanda duyarlı alternatif bir gastronomi vizyonu tasarlayan gerçek birer rol model konumundadır.

MICHELIN Yeşil Yıldız, diğer MICHELIN Rehberi ayrıcalıklarından farklılık gösterir ve MICHELIN Rehberi seçimlerine giren her türlü restorana verilebilir. Sektörün dönüşümünü desteklemek, genel anlamda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik konusunda alınan aksiyonları hızlandırmak için en kararlı paydaşları ve onların somut girişimlerini teşvik eder. MICHELIN Rehberi seçimine alınan ve sürdürülebilir gastronomi konusunda rol model olan restoranlara verilir.

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