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Masterchef SON KAPTAN kim oldu? Masterchef mavi ve kırmızı takımlar 18 Aralık 2023

Masterchef kaptanlık oyunun her haftanın başında oynanıyor. Kaptanlık oyunu sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. 18 Aralık haftası kaptanlık oyunu yemeği önce Ali Nazik ardından Kabak Tatlısı oldu. En iyi Ali Nazik'i yapan kişi mavi takım kaptanı oldu. Ardından kırmızı takım kaptanı belirlendi ve haftanın takımları kuruldu. Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı araştırılırken 18 Aralık haftası mavi ve kırmızı takım kaptanları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 00:10
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Masterchef SON KAPTAN kim oldu? Masterchef mavi ve kırmızı takımlar 18 Aralık 2023

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da kaptanlık oyunu oynanıyor. Takım kaptanlığı için yarışmacılar en iyi Ali Nazik'i yapmaya çalışıyorlar. Takım kaptanlığına seçilen isimlerin ardından haftanın takımları oluşturulacak. İzleyiciler Masterchef mavi ve kırmzı takım kaptanı kim oldu? Masterchef 18 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtını merak ediyorlar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 18 Aralık tarihli bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isim Tahsin oldu. Mavi takım kaptanı olan Tahsin Eren'i kırmızı takım kaptanlığına seçti.

Mavi takım: Tahsin, Sergen, Barbaros, Esra

Kırmızı takım: Eren, Hasan, Kıvanç, Batuhan

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te haftanın kazananı 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Oynanan dokunulmazlıklar sonrası haftanın eleme adayları da açıklandı. MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü sonrası haftanın son eleme adayı DİLARA oldu. Haftanın diğer eleme adayları ise Esra, Batuhan ve Barbaros olarak açıklanmıştı.

MASTERCHEF HAFTA FİNALİ ÖZETİ 17 ARALIK

MasterChef'te 17 Aralık Pazar akşamı ise haftanın elenen ismi belli oldu. Jüri üyelerinin verdiği puanların ardından MasterChef All Star 2023'ün 9.'su DİLARA elendi. İlk turda bıldırcın kullanarak çeşitli yemekler hazırlayan yarışmacılar, ilk tur oylaması sonucunda şu puanları topladı:

Barbaros 20,5

Esra 15,5

Batuhan 18

Dilara 17

İKİNCİ TUR KIRAN KIRANA GEÇTİ

İkinci turda yarışmacılar, Canele adlı tatlıyı yaparak Danilo şefin tabağına en yakınını yapmak için kozlarını paylaştı. Batuhan ve Barbaros yaptğıkları tatlıyla potadan kurtulurken Batuhan oylama sonunda 37,5 puan, Barbaros ise 35 puan aldı. Son ikiye Esra ve Dilara kaldı.

Esra, Somer ve Mehmet şeften 7'şer puan alarak 29.5 puana ulaştı. Canele'si en çok beğenilen yarışmacı olan Esra 36 puan ile geceyi tamamlayarak yarışmaya devam etti. Gecenin ikinci ismi olan Esra, '' Geceleri uyku uyumuyorum. Şu önlükten bir tanesini giyene kadar. Dilara başarılı bir kız. Potaya fısıldayan kadın diyebilirim kendime.'' dedi. Elenen isim Dilara oldu. Dilara yarışmaya dokuzuncu olarak veda etti.

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