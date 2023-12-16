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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, 16 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 01:20 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 01:40
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 16 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde belli oldu.

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te haftanın kazananı 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Oynanan dokunulmazlıklar sonrası haftanın eleme adayları da açıklandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü sonrası haftanın son eleme adayı DİLARA oldu.

Haftanın diğer eleme adayları ise Esra, Batuhan ve Barbaros olarak açıklanmıştı.

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