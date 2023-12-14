MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 14 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Masterchef 3. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Öte yandan 12 Aralık tarihli yayında eleme potasına Esra gitmişti. 13 Aralık tarihli bölümde ise Barbaros 2. eleme adayı oldu.

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Masterchef eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.