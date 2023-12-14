Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 14 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Masterchef 3. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Öte yandan 12 Aralık tarihli yayında eleme potasına Esra gitmişti. 13 Aralık tarihli bölümde ise Barbaros 2. eleme adayı oldu.

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Masterchef eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

por CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü: Gazze için bir an önce ateşkes!
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Dev transfer çalımı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🥟Masterchef Esra kaç yaşında?
🍔 Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli?
Yarın okul var mı? 15 Aralık 2023
Süper Loto çekildi (14 Aralık)
🤲En yeni RESİMLİ Cuma mesajları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz!" "Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz!" 23:12
Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum 23:11
Roma evinde farklı kazandı! Roma evinde farklı kazandı! 23:02
Liverpool Belçika'da kayıp! Liverpool Belçika'da kayıp! 22:51
F.Bahçe yıldızlarıyla coştu! Grubu lider tamamladı F.Bahçe yıldızlarıyla coştu! Grubu lider tamamladı 22:40
PFDK kararları açıklandı! İşte Faruk Koca'ya verilen ceza PFDK kararları açıklandı! İşte Faruk Koca'ya verilen ceza 22:33
Daha Eski
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:58
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 20:50
Erzurumspor FK'da ikinci Ahmet Dal dönemi! Erzurumspor FK'da ikinci Ahmet Dal dönemi! 20:46
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden flaş hamle! Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden flaş hamle! 20:25
Aboubakar'dan flaş açıklama! Aboubakar'dan flaş açıklama! 20:19
Halkbank Benfica'ya set vermedi! Halkbank Benfica'ya set vermedi! 20:16