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Öğretmen atamaları ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

Öğretmen atamaları her yıl yıllık atama takviminde belirleniyor. Öğretmen adayları ise bu yılın atama takvimini merak etmeye başladı. Başkan Erdoğan Aralık ayında öğretmen atamaları ile ilgili planlamanın duyurulacağını belirtmişti. 2024 öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel son bilgiler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:36
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Öğretmen atamaları ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

Yılın son günleri yaklaşırken öğretmen atamaları sorguları da arttı. Atama bekleyen öğretmen adayları 2024 öğretmen atama takvimini merak ediyorlar. Öğretmen atamaları ne zaman belli olacak? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılı öğretmen atamalarına ilişkin ayrıntılar bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

Hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliklerinin hep eğitim-öğretime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

Öğretmen atama sayısının aralık ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması bekleniyor.

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