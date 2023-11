MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU - Televizyonları en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef All Star'da nefes kesen heyecan devam ediyor. Yarışmacılar, MasterChef'in All Star'ın 24 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 24 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu Hasan oldu.