MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Kasım MasterChef eleme adayı belli mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 1 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 1 Kasım Çarşamba günü Doğu Anadolu yemekleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

1 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 1 Kasım Çarşamba tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.