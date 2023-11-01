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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Kasım MasterChef eleme adayı belli mu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 1 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:00
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 1 Kasım MasterChef eleme adayı belli mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 1 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 1 Kasım Çarşamba günü Doğu Anadolu yemekleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

1 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 1 Kasım Çarşamba tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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