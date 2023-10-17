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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 17 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 02:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 02:51
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı, 17 Ekim Salı akşamı yayımlanan bölümde belli oldu

Masterchef'te yarışmacılar, Ege mutfağından çıkan birbirinden güzel lezzetleri jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

Masterchef'te 17 Ekim Salı günü Ege mutfağından çeşitli yemekler yapıldı. Kıyasıya mücadele sonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oynandı. Yarışmacılar arasında en başarılı tabağı çıkaran Metin bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın ilk eleme adayları Azize ve Kıvanç oldu.

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