MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı, 17 Ekim Salı akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, Ege mutfağından çıkan birbirinden güzel lezzetleri jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 17 Ekim Salı günü Ege mutfağından çeşitli yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 17 Ekim Salı tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.