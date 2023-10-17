Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 17 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:20
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı, 17 Ekim Salı akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, Ege mutfağından çıkan birbirinden güzel lezzetleri jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 17 Ekim Salı günü Ege mutfağından çeşitli yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 17 Ekim Salı tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
Günün maçları hangi kanalda? 17 Ekim 2023 Euro 2024 elemeleri bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Beşiktaş'ta Kerem - Icardi alarmı!
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EKİM 2023
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki 11:10
Napoli'ye kötü haber! Osimhen... Napoli'ye kötü haber! Osimhen... 11:00
F.Bahçe'nin genç yeteneğinden flaş sözler! F.Bahçe'nin genç yeteneğinden flaş sözler! 10:58
Ronaldo yeni bir rekora imza attı! Ronaldo yeni bir rekora imza attı! 10:26
Peru - Arjantin maçı hangi kanalda? Peru - Arjantin maçı hangi kanalda? 10:16
Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? Uruguay - Brezilya maçı hangi kanalda? 10:10
Daha Eski
Ekvador - Kolombiya maçı hangi kanalda? Ekvador - Kolombiya maçı hangi kanalda? 10:06
Derbinin oranları belli oldu Derbinin oranları belli oldu 10:05
Paraguay - Bolivya maçı hangi kanalda? Paraguay - Bolivya maçı hangi kanalda? 10:00
Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? Venezuela - Şili maçı hangi kanalda? 09:55
Buruk genç yetenek için kolları sıvadı! Buruk genç yetenek için kolları sıvadı! 09:39
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 09:23