Haberler Magazin GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON | Bakan tarih verdi! Vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak? Hangi telefonları kapsayacak?

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON | Bakan tarih verdi! Vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak? Hangi telefonları kapsayacak?

AK PArti'nin seçim vaadi olarak sunulan ve milyonlarca gencin heeycanla beklediği vergisiz telefon satışı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarih verdi. "Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz." diyen Bakan Kacır, vergisiz telefonların satışa çıkacağı tarih için de açıklamalarda bulundu. Peki Vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak? Hangi telefonları kapsayacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 12:00
GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON | Bakan tarih verdi! Vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak? Hangi telefonları kapsayacak?

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON | 5 Eylü Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vergisiz telefon için müjdeyi verdi. Öte yandan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söyledi. Peki Vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak? Hangi telefonları kapsayacak?

İLK AÇIKLAMA BAKAN ŞİMŞEK'TEN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

Öte yandan, kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

"DETAYLARI ÇOK KISA ZAMANDA AÇIKLANACAK"

Erdoğan'ın duyurduğu, üniversite öğrencilerine verilecek internet ve cep telefonu desteğine ilişkin sorular üzerine de Kacır, şunları kaydetti:

"Bazı değerlendirmeler yapılıyor, tamamlandığında açıklanacak. Detayları çok kısa zamanda nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Türkiye, genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden bir kaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz. Bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."

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