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SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | San Andreas Fayı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Michael Dougherty'nin yönetmen koltuğuna oturduğu San Andreas Fayı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen San Andreas Fayı filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2015 yapımı sinema filmi San Andreas Fayı'na dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:58 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | San Andreas Fayı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Carlton Cuse'un kaleme aldığı San Andreas Fayı filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kaliforniya şehri, San Andreas fayının kırılması ile birlikte 9 şiddetindeki bir depreme maruz kalır. Bir arama kurtarma pilotu ve araları kötü olan eşi, depremde kaybettikleri kızlarını aramak için Los Angeles'tan San Francisco'ya yola çıkarlar. Ancak kuzeye yaptıkları bu yolculukta onları tehlikeli ve çözülmesi zor olaylar beklemektedir.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Dwayne Johnson
  • Carla Gugino
  • Alexandra Daddario
  • Ioan Gruffudd
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