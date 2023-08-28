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DENGESİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dengesiz filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Derrick Borte'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Dengesiz filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Dengesiz filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2020 yapımı sinema filmi Dengesiz'e dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:42
DENGESİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dengesiz filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Carl Ellsworth'un kaleme aldığı Dengesiz filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

DENGESİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

DENGESİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Russell Crowe
  • Gabriel Bateman
  • Caren Pistorius
  • Anne Leighton
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