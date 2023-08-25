Haberler Magazin KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filminin oyuncuları kimler?

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filminin oyuncuları kimler?

Teddy Chan'in yönetmenliğini üstlendiği Kung Fu Savaşları filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında sinemaseverlere film keyfi yaşatmaya hazırlanan Kung Fu Savaşları filmine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:30
KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filminin oyuncuları kimler?

Kung Fu Savaşları (Kung Fu Jungle) filmi gündemde yerini aldı, evde sinema şöleni yaşamak isteyenler filme dair detayları araştırmaya koyuldu. Kung Fu Savaşları filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak edilirken; filme dair merak edilen detaylar haberimizde...

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hong Kong'da şehrin en önemli dövüş sanatları ustaları sırayla öldürülmeye başlanmıştır. Bu cinayetlerden Fung (Baoqiang Wang) adında bir katil sorumludur. O sırada hapiste olan Ha (Donnie Yen) polise katili yakalamalarında yardımcı olabileceğini söyler. Ancak bir şartı vardır: kasten işlemediği bir suçtan ötürü içeride bulunan Ha, katilin yakalaması halinde serbest kalacaktır.

KUNG FU SAVAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Donnie Yen
  • Charlie Yeung
  • Yu Xing
  • Siu-wong Fan
  • Alex Fong
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