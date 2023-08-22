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BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN KONUSU NE? | Beklenmedik İhanet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Kar Lok Chin'in oturduğu Beklenmedik İhanet filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki Beklenmedik İhanet hakkında arama motorlarında araştırılan 'Beklenmedik İhanet filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 15:30
BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN KONUSU NE? | Beklenmedik İhanet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Beklenmedik İhanet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Kar Lok Chin'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Beklenmedik İhanet filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup paralı asker, destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. Ekibin amacı, mülteci kapındaki insanlar için gerekli olan bir kamyon ilacı çalmaktır. Ancak kamyonu çaldıklarında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Kamyonun içi çalıntı altınla doludur ve bu içlerinden birinin hain olduğunun kanıtıdır. Hainin kim olduğunun bulunması büyük bir savaşın yaşanmasına neden olur.

BEKLENMEDİK İHANET OYUNCULARI KİM?

  • Ekin cheng
  • Jordan Chan
  • Michael Tse
  • Jerry Lamb
  • Kar Lok Chin
  • Charmaine Sheh
  • Sergej Onopko
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