CANAVAR AVCISI (Monster Hunter) FİLMİNİN KONUSU NE? | Canavar Avcısı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Canavar Avcısı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Canavar Avcısı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CANAVAR AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.

CANAVAR AVCISI OYUNCULARI KİM?

Milla Jovovich

Tony Jaa

Ron Perlman

T.I.

Diego Boneta

Meagan Good

Hirona Yamazaki

Josh Helman

MC Jin

Aaron Beelner

Jannik Schümann

Nanda Costa

CANAVAR AVCISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Paul W. S. Anderson tarafından yazılan, yönetilen ve yapıcılığı üstlenilen Canavar Avcısı filmi 2020 yapımıdır.