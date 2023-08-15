Banliyö 13: Ultimatom (District 13: Ultimatum) filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Banliyö 13: Ultimatom filmi ne zaman, nerede çekildi?

Banliyö 13: Ultimatom (District 13: Ultimatum) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Banliyö 13: Ultimatom filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2004 yapımı aksiyon filmi Banliyö 13: Ultimatom detayları haberimizde...

BANLİYÖ 13: ULTIMATOM (DISTRICT 13: ULTIMATUM) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Damien ve Leito, gangsterlerin kontrolünde olan alana barış getirebilmek için 13. bölgeye geri dönerler. Varoşların bulunduğu bu duvarlarla örülü bölgenin arka sokakları gittikçe daha karanlık ve tehlikeli bir hale gelmiştir.

KAÇIŞ PLANI 3 (ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?