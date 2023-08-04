TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE? | Tomb Raider oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Tomb Raider filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roar Uthaug'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tomb Raider filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?
Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...
TOMB RAIDER OYUNCULARI KİM?
- Angelina Jolie
- Alicia Vikander
- Daniel Craig
- Jon Voight
- Iain Glen
- Chris Barrie
- Gerard Butler
- Daniel Wu
- Noah Taylor
- Julian Rhind-Tutt
- Leslie Phillips
- Rachel Appleton
- Richard Johnson
- Olegar Fedoro
- Richenda Carey
- Carl Chase
- Sonny Caldinez
- Ozzie Yue
- Anna Maria Everett
- Henry Wyndham
- David Tse
- Walton Goggins
- Michael Kahn
- Dominic West
- Til Schweiger
- Ciarán Hinds
- Rekha John-Cheriyan
- Tamer Burjaq
- Civic Chung
- Hannah John-Kamen
- Kristin Scott Thomas
- Djimon Hounsou
- Emily Carey
- Alexandre Willaume
- Simon Yam
- Daniel Caltagirone
- Derek Jacobi
- Nick Frost
- Ronan Vibert
- Richard Ng
- Fabiano Martell
- Trent Reznor
- Graham McTavish
- Richard Ridings
- Adam Clayton
- Jaime Winstone
- Larry Mullen Jr.
- Billy Postlethwaite
- Tom Wu
TOMB RAIDER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
ABD yapımı Tomb Raider'in yapım yılı 2018'dir.