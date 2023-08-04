TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE? | Tomb Raider oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Tomb Raider filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roar Uthaug'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tomb Raider filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TOMB RAIDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...

TOMB RAIDER OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie

Alicia Vikander

Daniel Craig

Jon Voight

Iain Glen

Chris Barrie

Gerard Butler

Daniel Wu

Noah Taylor

Julian Rhind-Tutt

Leslie Phillips

Rachel Appleton

Richard Johnson

Olegar Fedoro

Richenda Carey

Carl Chase

Sonny Caldinez

Ozzie Yue

Anna Maria Everett

Henry Wyndham

David Tse

Walton Goggins

Michael Kahn

Dominic West

Til Schweiger

Ciarán Hinds

Rekha John-Cheriyan

Tamer Burjaq

Civic Chung

Hannah John-Kamen

Kristin Scott Thomas

Djimon Hounsou

Emily Carey

Alexandre Willaume

Simon Yam

Daniel Caltagirone

Derek Jacobi

Nick Frost

Ronan Vibert

Richard Ng

Fabiano Martell

Trent Reznor

Graham McTavish

Richard Ridings

Adam Clayton

Jaime Winstone

Larry Mullen Jr.

Billy Postlethwaite

Tom Wu

TOMB RAIDER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Tomb Raider'in yapım yılı 2018'dir.