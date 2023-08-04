EJDERHA ASKERLER (DRAGON SOLDIERS) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ejderha Askerler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ejderha Askerler filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Hank Braxtan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ejderha Askerler filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir banliyö kasabasının çevresinde bulunan bir ormanda ölümcül bir canavar pusuda beklemektedir. Canavar, kendisine yaklaşan herkesi öldürmektedir. Canavarın saldırısını önlemek için bir grup asker bölgeye gönderilir. Ateş püskürten canavarı öldürmeye çalışan askerler, kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulurlar.

EJDERHA ASKERLER OYUNCULARI KİM?

Arielle Brachfeld

Antuone Torbert

Anne McDaniels

Ruben Pla

Tarkan Dospil

Dan Sinclair

Neil Mandt

Motown Maurice

Heath C. Heine

Butch McCain

EJDERHA ASKERLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Ejderha Askerler filmi 2020 yılında çekilmiştir.