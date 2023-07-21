MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Temmuz MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu!

MasterChef 2023 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan ödül oyununda kazanan takım merak konusu olarak 21 Temmuz MasterChef ödül oyununu kim kazandı? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

21 Temmuz 2023 Cuma günü MasterChef 2023 All Star yarışmasında ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

Yarışmanın ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen konsepte uygun olarak yemekler hazırlandı.

Tadım aşamasının sona ermesiyle birlikte ilk etabın kazananı KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL NEDİR?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında kazanan isme para ödülü verildi.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen sakatat ürünleriyle en başarılı yemeği hazırlayan yarışmacı ödülün sahibi oldu. Ödülü kazanan isim GAMZE oldu.