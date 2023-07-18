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IP MAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man filminin oyuncuları kim?

Wilson Yip'in yönetmen koltuğuna oturduğu Ip Man filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Ip Man filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 10:50
IP MAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man filminin oyuncuları kim?

Donnie Yen, Simon Yam'ın başrollerinde yer aldığı ve Wilson Yip'in yönetmenliğini üstlendiği film olan IP Man filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında IP Man filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ip Man filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ip Man filmi tüm detayları...

IP MAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda Çin'in Foshan bölgesinde çeşitli okullar dövüş sanatlarıyla ilgilenmekte ve birbirlerine karşı yarışmaktadırlar. Wing Chun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, Foshan çevresinin en yetenekli dövüşçüsüdür. Hünerlerini sergilemeyi ve gösteriş yapmayı pek sevmeyen adam, öğrenci eğitmeyi de kabul etmez. Tüm günlerini antrenman ve arkadaşları için ayıran Ip Man, profesyonel bir dövüşçü olmasa da gizli saklı yapılan yerel dövüşlerde sergilediği hünerlerle önemli bir kesimin ilgisini çekmiş, saygıyla karşılanmıştır. Jin Shanzhao isimli ünlü bir dövüşçüyü yendiğinde ise ünü geniş bir alana yayılır.

IP MAN OYUNCULARI KİM?

  • Donnie Yen
  • Simon Yam
  • Ka Tung Lam
  • Siu-Wong Fan
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