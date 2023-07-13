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GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023? | Gelinim Mutfakta şampiyon belli oldu mu? 13 Temmuz bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 5. sezon finaliyle ekranalrdaki yerini aldı. Miyase'nin en yüksek puanı alması halinde son bölümü beklemeden şampiyon ilan edileceği yemek programında sonuçlar merak ediliyor. İşte gelinlerin yemek yapıp kayınvalidelerin yemekleri puanladığı yarışmanın şampiyonu...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 15:30
GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023? | Gelinim Mutfakta şampiyon belli oldu mu? 13 Temmuz bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023? | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle ekranlara geliyor. Bu bölümde Miyase gelinin en fazla puanı alması halinde şampiyon belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta şampiyonu kim oldu 2023? Gelinim Mutfakta şampiyon belli oldu mu? Sezon finali bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

SEZON FİNALİ BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gönül, Tuğba ve Dudu arasında yarışan üçlü, bugün çeyrek altın kazanacak olan bir kişi, diğer yarışmacıların birinci olma umutlarını tamamen yok edecek. Hafta başında iddialı yarışmacı Miyase'nin çeyrek sayısını artırarak hücum yapması bekleniyordu, ancak istediği çıkışı elde edemedi. Gelinim Mutfakta'da puan durumları henüz belli olmadı. Şampiyon belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

13 TEMMUZ PUAN DURUMU

Dudu: 2 - 4 - 3 - 1 - TOPLAM:

Gönül: 4 - 5 - 5 - 1 - TOPLAM:

Tuğba: 5 - 1 - 1 - 5 - TOPLAM:

Miyase: 1 - 1 - 1 - 3 TOPLAM:

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