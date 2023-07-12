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QUANTUM OF SOLACE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Quantum Of Solace filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Marc Forster'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Quantum Of Solace filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Quantum Of Solace filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2008 yapımı sinema filmi Quantum Of Solace dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:50
QUANTUM OF SOLACE FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Quantum Of Solace filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Paul Haggis'in kaleme aldığı Quantum Of Solace filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

QUANTUM OF SOLACE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İşle özel hayatta yaşanan bir ihaneti birbirine karıştırmamak pek de kolay olmasa gerek... Vesper, 007'nin sevdiği kadındır ve onun tarafından aldatılmıştır. Ancak elinde bir son görev vardır ve bu görevi yerine getirirken meseleleri kişisel boyuta taşımadan profesyonelce hareket etmek zorundadır. Gerçeğin peşinde sorgulamadayken Bond, Mr White'ı sorguya çeker ve Vesper'a şantaj yapanı bulmak ister. Ancak altında karmaşık bir şebeke işi yatmaktadır ve cevaplar sandığı kadar kolay ortaya çıkmayacaktır.

QUANTUM OF SOLACE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Daniel Craig
  • Olga Kurylenko
  • Mathieu Amalric
  • Judi Dench
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