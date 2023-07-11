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HEDEFTEKİ ADAM (THE NOVEMBER MAN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hedefteki Adam filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Roger Donaldson'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Hedefteki Adam filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Hedefteki Adam filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2014 yapımı sinema filmi Hedefteki Adam dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 13:50
HEDEFTEKİ ADAM (THE NOVEMBER MAN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hedefteki Adam filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Michael Finch, Karl Gajdusek'ın kaleme aldığı Hedefteki Adam filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Pierce Brosnan
  • Olga Kurylenko
  • Luke Bracey
  • Eliza Taylor-Cotter
  • Bill Smitrovich
  • Caterina Scorsone
  • Will Patton
  • Amila Terzimehic
  • Lazar Ristovski
  • Mediha Muslioviç
  • Patrick Kennedy
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