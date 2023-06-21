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2012 FİLMİNİN KONUSU NE? | 2012 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Roland Emmerich'in oturduğu ve başrollerini John Cusack, Chiwetel Ejiofor ve Amanda Peet'in paylaştığı 2012 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim kurgu türündeki 2009 yapımı 2012 hakkında arama motorlarında araştırılan '2012 filminin konusu ne? 2012 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:30
2012 FİLMİNİN KONUSU NE? | 2012 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

2012 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Roland Emmerich'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan 2012 filminin konusu ne? 2012 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2012 FİLMİNİN KONUSU NE?

Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık.

2012 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Cusack: Jackson Curtis

Chiwetel Ejiofor: Adrian Helmsley

Amanda Peet: Kate

Oliver Platt: Carl Anheuser

Thandiwe Newton: President's daughter

Danny Glover: The President

Woody Harrelson: Charlie Frost

Tom McCarthy: Gordon

2012 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2012 filmi 2009 yılında çekilmiştir.

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