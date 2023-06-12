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SURVIVOR'DA YARI FİNALDE KİM ELENDİ? 12 Haziran yarı finalde elenen isim belli oldu!

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarı final eleme konseyi yapıldı. Survivor'da bu akşamki yarı finalde Ertuğ ve Özgür'den bir isim adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 12 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 00:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 00:50
SURVIVOR'DA YARI FİNALDE KİM ELENDİ? 12 Haziran yarı finalde elenen isim belli oldu!

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam sürüyor. Ekranların en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 12 Haziran Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 12 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Özgür mü elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVIVOR'DA SON 4'E KİMLER KALDI?

Nefise
Ertuğ
Yusuf
Özgür

SURVIVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da yarı finalde eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Ertuğ

2. eleme adayı : Özgür

SURVIVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor'da bugün yarı final eleme konseyi yaşandı. Bugün yapılan yarı final canlı yayın programında Ertuğ elendi ve 3. yarı finalist Özgür oldu.

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