Haberler Magazin SURVIVOR TÜRK - YUNAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Mayıs Survivovr'da karın ve erkek yarışmacılar karşılaştı!

SURVIVOR TÜRK - YUNAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Mayıs Survivovr'da karın ve erkek yarışmacılar karşılaştı!

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor 2023 yarışmasında, Türk - Yunan Survivor yarışmacıları birlikte ödül oyunu için mücadele verdiler. Ancak kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı takım oluşturuldu. Güzel bir ödül için parkura çıkan yarışmacılar, aynı zamanda farklı bir formatta kendilerini denedi. Peki, 30 Mayıs Survivor Türk - Yunan ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:17
SURVIVOR TÜRK - YUNAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Mayıs Survivovr'da karın ve erkek yarışmacılar karşılaştı!

Survivor heyecanı sürüyor! Salı akşamı kadınlar ve erkekler olarak yarışmacılar ödül oyununa çıktı. Fakat Survivor Yunan takımındaki yarışmacılar da parkurda yer aldı. Muhteşem ödül için yarışan Survivor'lar, kadın - erkek oyununda performans sergiledi. İşte, 30 Mayıs Survivor ödülü kazanan...

SURVİVOR TÜRK- YUNAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 yarışmasında Türk ve Yunan yarışmacılar ödül oyununda birlikte mücadele verdi. Kadın ve erkek yarışmacılar ayrı takımlar oluşturarak parkurda fırtına gibi esti. Oyunun ödülü ise tavuk pirzola oldu. Ayrıca kazanan çark çeviriyor ve bunun sonucunda gelen ödülün sahiib oluyor. Çarkta yer alan ödüller ise şöyle; sushi, cheesecake, ayakkabı, 2 saat masaj, otel, Mikonos, Çeşme, bir kişi ile Disneyland, 100 euro ve scooter. İki turu da üst üste kazanan erkekler ödülün sahibi oldu.

Programda kadın takımına akşam yemeği sunma teklifinde bulunuldu.

Erkek takımı akşam yemeği ardından çark çevirme oyununa giderken, kadın yarışmacılar yemek ziyafeti yaşadı.

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