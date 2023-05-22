Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken 2. dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 22 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

22 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Mayıs Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın dansı sosyal medyayı salladı!
Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında kan donduran detaya ulaştı! Yıkık evden çıkan kanlı lavabo ve ayakkabı...
G.Saray'ın Icardi teklifi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Alita: Savaş Meleği konusu ne, oyuncuları kim?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
| Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... 15:12
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... 14:48
Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! 14:43
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:42
Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! 14:30
Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! 14:20
Daha Eski
Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı 14:02
Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! 13:25
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu 12:48
F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! 12:44
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:18
Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu 12:16