Haberler Magazin İŞGAL (BUSHWİCK) FİLMİNİN KONUSU NE? | İşgal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

İŞGAL (BUSHWİCK) FİLMİNİN KONUSU NE? | İşgal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Jonathan Milott, Cary Murnion'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı İşgal filmi, TV'de sinemaseverler ile buluşacak. Filmin detayları araştırılıyor ve merak ediliyor. İşgal filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? gibi sorular sorgulanıyor. Peki, İşgal filmi konusu ne? Bushwick filmi ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:10
İŞGAL (BUSHWİCK) FİLMİNİN KONUSU NE? | İşgal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

İşgal filmi sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. TV'de yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerinde, Dave Bautista, Brittany Snow gibi isimlerin yer aldı filmi Jonathan Milott, Cary Murnion yönetiyor. Peki, İşgal filmi konusu ne? Bushwick filmi ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

İŞGAL (BUSHWİCK) FİLMİNİN KONUSU NE?

Buswick, 20 yaşındaki Lucy ile savaş gazisi Stupe'ın hikâyesini anlatır. Texas Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaya çalışmakta, New York ise müzakere aracı olarak kullanılmaktadır. Lucy, metrodan çıktıktan sonra asker istilâsı altındaki Brooklyn'de, Stupe ile karşılaşır. Evlerine ulaşabilmek ve Lucy'nin büyükannesine kavuşabilmesi için birlikte hareket etmeye karar verirler. Bunun için Buscwick'in tehlikeli beş bloğunu aşmaları ve bu sırada yağmacılar, yerel milisler, istilâcı güçler ve deli bir kuzen ile baş etmeleri gerekmektedir.

İŞGAL (BUSHWİCK) FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Dave Bautista
  • Brittany Snow
  • Angelic Zambrana
  • Christian Navarro
  • Jeremie Harris
  • Arturo Castro
  • Daniel Garcia
  • Bill Blechingberg
  • James Padric
  • Alex Breaux
  • Quincy Chad
  • Patrick M. Walsh Jr.

DİĞER
Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Salih'ten olay sözler! "G.Saray'ın orta sahası Beşiktaş'tan iyi diyenlere..."
Okan Buruk biletlerini kesti! 12 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? (30 Nisan)
5 Mayıs 2023 Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?
REFAH PAYI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan açıkladı
Ay tutulması saat kaçta başlayacak 5 Mayıs 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF Başkanı Büyükekşi: Biz kimseden etkilenmeyiz! TFF Başkanı Büyükekşi: Biz kimseden etkilenmeyiz! 15:31
G.Saray'da Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur... G.Saray'da Okan Buruk krizi! Dursun Özbek ve Erden Timur... 15:22
Bursaspor’a FIFA’dan müjdeli haber Bursaspor’a FIFA’dan müjdeli haber 14:54
G.Saray'dan Beşiktaş'a Seba ve Yeten'li yanıt! G.Saray'dan Beşiktaş'a Seba ve Yeten'li yanıt! 14:52
12 Dev Adam'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki rakipleri belli oldu 14:48
G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu 14:41
Daha Eski
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:38
F.Bahçe'de Valencia gelişmesi! Kupa maçında... F.Bahçe'de Valencia gelişmesi! Kupa maçında... 13:03
G.Saray'da Torreira'ya Melo'dan destek! G.Saray'da Torreira'ya Melo'dan destek! 12:24
G.Saray bu sezon bir ilki yaşadı! G.Saray bu sezon bir ilki yaşadı! 09:24
Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" 09:36
Leicester City - Everton maçı saat kaçta? Leicester City - Everton maçı saat kaçta? 09:48