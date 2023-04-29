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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 29 Nisan 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:20
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

29 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 29 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 29 Nisan Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

29 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

29 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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