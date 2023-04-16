SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 16 Nisan ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanlı yarışmada bugün önce ödül oyunu heyecanı ardından ise dokunulmazlık mücadelesi verildi. Gün sonunda ise dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takımdan bir isim eleme potasında yer aldı. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Bugün eleme potasına yeni isimler belli oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bugün önce ödül oyunu ardından dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Daha önce gönüllüler takımından Halil ve Cansu eleme potasına girmişti. Bugün yayınlanan yeni bölümde ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı. Adaya konseyinde gönüllüler takımı eleme adayları için bir araya geldi.

Mavi takım 2 konseyde toplam 4 aday çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te takımlar ikinci dokunulmazlıkta kozlarını paylaştı. Oyunu kazanan ayrıca hamburger ve patates kızartması yiyebiliyor. Oyunun ilk turunu ünlüler alırken ikinci tur karşılaşmasının kazananı da ünlüler oldu.

Ünlüler takımı ödülün ve dokunulmazlığın sahibi oldu