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SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! Survivor 27 Mart yeni takımlar açıklandı

Survivor 2023 yarışmasında birleşme partisi geride kaldı ve yeni takımlar belli oldu! Ünlüler ve gönüllüler takımı artık tarih olurken yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak Survivor mücadelesine devam ediyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 00:48 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 00:49
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU! Survivor 27 Mart yeni takımlar açıklandı

Heyecanla izlenen Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler ve gönüllüler şeklinde başlanan mücadelede birleşme partisi sonrası yeni takımlar gündeme geldi.

İŞTE YENİ TAKIMLAR

Birleşme partisinin ardından yarışmacılar ilk ada konseyine çıktı. Takımlar 8'e 8 olarak ayrıldı.

Yeni formatta yarışmanın sonuna kadar aynı takımlarla devam etmeyeceği ve bölme sürecinin de olacağı vurgulandı.

MAVİ TAKIM: Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Cansu, Halil, Kardelen, Alper.

KIRMIZI TAKIM: Murat Eken, Barış, Yusuf, Nefise, Asena, Buse, Osmancan, Halil.

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