MasterChef yeni sezon 1. bölüm izle | TV 8 MasterChef ilk bölüm

Masterchef yeni sezon bekleyişi son buluyor. Survivor'da finalin yapılmasıyla birlikte Masterchef 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Masterchef yeni bölüml ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin sunumuyla ekrana gelen Masterchef yeni sezonu ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi. TV8'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgi gören MasterChef yeni sezonu, ilk bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Survivor All Star'da büyük finalin ardından başlayacak olan MasterChef Türkiye'de bu sezon birbirinden farklı yarışmacılar önlük için savaşacak. MasterChef yeni sezon ilk bölümü 14 Haziran Cuma günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlanacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON 1. BÖLÜM İZLE | TV 8 MASTERCHEF İLK BÖLÜM