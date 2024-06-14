Haberler Magazin MasterChef yeni sezon 1. bölüm izle | TV 8 MasterChef ilk bölüm

MasterChef yeni sezon 1. bölüm izle | TV 8 MasterChef ilk bölüm

Televizyon yarışmaları arasında en sevilenlerden biri olan MasterChef, Survivor'un sona ermesi ile birlikte yeni sezonuna başlıyor. Her sezon yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda bu yıl yeni yarışmacılar belirlenecek. En iyi olmak için yarışan yarışmacılar Masterchef önlüğü için yarışacak. Peki, Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef yeni sezon 1. bölüm izle | TV 8 MasterChef ilk bölüm

Masterchef yeni sezon bekleyişi son buluyor. Survivor'da finalin yapılmasıyla birlikte Masterchef 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Masterchef yeni bölüml ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin sunumuyla ekrana gelen Masterchef yeni sezonu ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi. TV8'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgi gören MasterChef yeni sezonu, ilk bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Survivor All Star'da büyük finalin ardından başlayacak olan MasterChef Türkiye'de bu sezon birbirinden farklı yarışmacılar önlük için savaşacak. MasterChef yeni sezon ilk bölümü 14 Haziran Cuma günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlanacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON 1. BÖLÜM İZLE | TV 8 MASTERCHEF İLK BÖLÜM

ASpor CANLI YAYIN

A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar...
Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor
DİĞER
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'da! Dünyaya seslenecek
Ertuğrul Doğan transferi resmen açıkladı!
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı 14 Haziran?
Ay Akrep Burcuna Geçiyor: Duygusal Derinliklerinizi Keşfedin ve İçsel Dönüşüm Yaşayın
Resimli, en yeni Kurban Bayramı mesajları 2024🌹
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, kısa, uzun Babalar Günü mesajları
Kayseri bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Kayseri Kurban Bayramı namaz saati
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco Mike James'in sözleşmesini uzattı Monaco Mike James'in sözleşmesini uzattı 16:01
Konyaspor transferi açıkladı! 2 yıllık imza Konyaspor transferi açıkladı! 2 yıllık imza 15:41
Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor 15:33
Ertuğrul Doğan transferi resmen açıkladı! Ertuğrul Doğan transferi resmen açıkladı! 15:08
A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... 15:04
Özel Sporcular dünya rekoru kırdı! Özel Sporcular dünya rekoru kırdı! 14:54
Daha Eski
TFF Fair Play 2023-2024 sezonu ödül sahipleri belli oldu TFF Fair Play 2023-2024 sezonu ödül sahipleri belli oldu 14:43
Dortmund Mats Hummels'in ayrılığını açıkladı! Dortmund Mats Hummels'in ayrılığını açıkladı! 14:35
Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman? Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman? 14:30
Transfer dönemi ne zaman açılıyor? Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 14:22
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 12:47
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı 12:44