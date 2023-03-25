SURVIVOR AÇIK ARTIRMA OYUNUNU KİM KAZANDI? | 25 Mart Survivor kim elendi? - 49. bölüm

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Takımların birleşmesinden önceki son oyun olan açık artırma oyununu kazanan büyük önem taşırken bugün Survivor'da kimin elendiği merak ediliyor. 49. bölüm fragmanıyla heyecan dolu bir bölümün daha sinyallerini veren ve seyircileri ekran başına kilitleyecek Survivor hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR AÇIK ARTIRMA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 49. bölümünde oynanan Açık Artırma oyununu kimin kazandığı henüz bilinmiyor. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

25 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

Adada takımların birleşmesinden önce Ada Konseyi toplantısının sonucunda duyurulan ve adaya veda eden yarışmacının kim olduğu henüz açıklanmadı.